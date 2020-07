AB InBev dope le Bel 20 | Avis de brokers sur Galapagos, Aperam et Euronext (+Briefing)

Le Bel 20 est soutenu par le bond de plus de 9% acté par AB InBev dans la foulée de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Les chiffres d’ argenx et de Telenet , eux, semblent moins convaincre : les titres sont en queue de peloton avec des reculs respectifs de 2,4% et 2,6%.

Entre ces deux extrêmes, on pointera le gain d’ Aperam (+1,4%) et celui de Sofina (+0,8%). Solvay (-0,4%) recule encore après son net repli de la veille.

Dans le bas du tableau, on épinglera Avantium (-3,2%), Jensen (-2,8%) et Kiadis (-2,6%).

Le briefing actions belges

> Ontex fait état pour le deuxième trimestre de ventes en recul de plus de 15,5% à 479,2 millions d'euros. L'Ebitda trimestriel récurrent progresse de 3,1% pour frôler les 60 millions, contre une hausse de plus de 13% à 126 millions au semestre. Les analystes tablaient sur 122 millions d'euros. Notre article.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Inflation juillet. PIB 2e trimestre 11h. Résultats après bourse : Quest for Growth, Cofinimmo, GBL et Solvac. Zone euro. Bulletin économique de la BCE 10h. Confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs juillet 11h. Chômage juin 11h. USA. PIB 2e trimestre 14h30. Résultats : Amazon, Facebook, Ford, Kraft Heinz , Alphabet, UPS, Procter & Gamble et Apple.