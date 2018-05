AB InBev en forme, Colruyt voit rouge

Colruyt signe la plus forte chute du Bel 20 ce jeudi suite à la note de Deutsche Bank. AB InBev se distingue. La BNB et Leasinvest cotent ex-dividende.

Au sein de l’indice, le distributeur Colruyt a signé la plus mauvaise progression du jour suite à la recommandation à "vendre" de Deutsche Bank. L’action a lâché 6,22%.

Solvay a gagné 0,69%. MainFirst a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformer" et un objectif de cours de 141 euros.

Hors Bel20, EVS reprend ses esprits (+ 0,24%). Eckert & Ziegler, BoneTherapeutics et Elia affichent des gains, dans l’ordre, de 3,5%, 2,4% et 1,7%.

Côté replis, on épinglera ceux de la valeur biotechnologique Mithra (-5,18%), de Deceuninck (-1,27%) et de Xior (2,41%). Immobel a pris 4,49%. Ce fut la double surprise dans le sérail immobilier anversois. À peine Triple Living a-t-il finalisé le rachat des 50% du portefeuille Land Invest détenus par Ogeo qu’Immobel en reprennent 30% et monte en force sur le marché local.