AB InBev en forme, Sipef limite la casse (+Briefing actions)

Les indices européens sont teintés de vert ce jeudi matin profitant d'un regain d'espoir de détente dans les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. L'euro est en hausse face au dollar.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce jeudi matin à la faveur d'un regain d'espoir de détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, qui relègue au moins provisoirement au second plan les inquiétudes suscitées par la crise de la livre turque et les signes de ralentissement de l'économie chinoise.