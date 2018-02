AB InBev en tête du Bel 20 (+Briefing actions)

• La tendance

Le Bel 20 a une nouvelle fois clôturé en hausse ce vendredi, pour la troisième séance consécutive. L’indice phare de la Bourse de Bruxelles a progressé de 0,79% à 3.941,19 points. Quatre valeurs au sein du Bel 20 ont terminé dans le rouge: Telenet (-0,09%), Solvay (-0,18%), Umicore (-0,21%) et Ontex (-0,69%).

Le titre AB InBev (+2,42% à 85,21 euros) a terminé en tête du classement. Le brasseur va exercer une option pour rembourser le 19 mars prochain deux séries d’obligations arrivant à échéance en 2019 et avec un intérêt de 7,75%. Elles portent sur un total de 2,5 milliards de dollars. L’action profite également des commentaires de Morgan Stanley. Dans un rapport intitulé "Free Beer", l'analyste Olivier Nicolai pense que le sentiment négatif sur la baisse des ventes aux Etats-Unis - ce qui a entraîné une chute de 20% depuis le 18 octobre - a atteint son apogée. Et il souligne que de facto les investisseurs obtiennent la marque de bière la plus importante, la Bud Lite, gratuitement.