AB InBev encore sous pression (+Briefing actions)

• La tendance

L’action ING a par contre grimpé de 0,41% à 14,73 euros. La banque d’investissement allemande Berenberg a relevé son objectif de cours à 16,50 euros contre 13 euros précédemment, suite à une hausse de ses prévisions de bénéfices par action. "Nous pensons qu’ING continue d’être un gagnant à long terme parmi les banques européennes. Et ce pour quatre raisons: 1) la société évolue en fonction du changement structurel/défi séculier auquel le secteur fait face; 2) l’accent est mis sur le risque et le rendement; 3) elle vise à simplifier autant que possible la base de coûts et 4) le retour sur capital", soulignent ses analystes. C’est pourquoi ils ont réitéré leur recommandation à "acheter".