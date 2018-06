AB InBev et Disney remportent les suffrages des analystes belges

Pour la deuxième fois consécutive, AB InBev est la société la plus souvent citée lors de notre enquête semestrielle sur les actions préférées des analystes. Le cours a reculé pendant le premier semestre, mais les experts continuent malgré tout à y croire.

Une fois de plus, la plus grande société cotée sur Euronext Bruxelles est aussi la préférée des analystes. C’était déjà le cas lors de deux précédentes éditions, très exactement il y a 6 et 18 mois. Dans l’intervalle, AB InBev avait dû céder la première place à Solvay .

Malgré tout, cela fait un bon moment que le cours de Bourse d’AB InBev n’impressionne plus personne. Lors des six derniers mois, l’action a quasiment perdu 10% de sa valeur. Depuis le pic de la fin 2015, elle a cédé 33%.

Les analystes continuent malgré tout à taper sur le clou: sur les 14 équipes d’analystes interrogées, six citent AB InBev comme action préférée. Lors de la dernière édition de l’enquête, les participants l’avaient citée à neuf reprises. "L’action est simplement devenue meilleur marché et le cash flow continue à bien se porter", souligne Van Lanschot Bankiers. Résultat: le rendement brut du dividende est supérieur à 4%, renchérit la banque privée Leo Stevens.

"La performance boursière que nous attendions déjà il y a six mois ne s’est pas encore matérialisée." Danny Reweghs rédacteur à L’Initié de la Bourse

Certains éléments inquiètent les investisseurs, mais les experts belges montrent ici leur côté chauvin. "Nous misons tout sur un mouvement de rattrapage de ‘notre’ géant brassicole au second semestre. Le secteur des biens de consommation ne peut rester éternellement à la traîne, analyse Danny Reweghs du magazine L’Initié de la Bourse. La performance boursière que nous attendions déjà il y a six mois ne s’est pas encore matérialisée."

Actions étrangères

Alors que les actions des pays voisins bénéficiaient souvent d’une petite préférence parmi les actions étrangères – en particulier les actions à moitié belges comme X-Fab et Ahold Delhaize – c’est une action américaine qui remporte la palme pour la première fois depuis longtemps. Il y a quelques semaines, Netflix a dépassé The Walt Disney Company en termes de valeur, après le doublement du cours de son action depuis le début de l’année. Une situation que les analystes belges trouvent injustifiée.

"Les contenus prennent de plus en plus de valeur." Puilaetco Dewaay

"Le chiffre d’affaires de Disney est quatre fois plus élevé", estime ING. "L’action Disney se négocie à peine à 14 fois les bénéfices", ajoutent les gestionnaires de fonds de Puilaetco Dewaay. Disney est un vrai paquebot comparé au sky stormer Netflix, mais la bataille n’est pas terminée. "Les contenus prennent de plus en plus de valeur", estime Puilaetco Dewaay. Disney compte lancer son propre canal de streaming avec l’impressionnante gamme de titres qu’il détient en portefeuille. Par ailleurs, le groupe vient de remporter la mise pour 21st Century Fox.

Si l’on examine la liste des actions préférées d’il y a six mois, on constate que les actions "chouchous" belges ont fait mieux que le Bel 20. Par contre, les actions préférées étrangères se sont montrées sensiblement moins performantes que l’indice MSCI World, à cause de quelques ratés.