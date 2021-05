AB InBev et GBL ex-coupon | Deux biotechs en forme | Prises de bénéfice en Advicenne (+Briefing)

À Bruxelles, le Bel 20 grappillait 0,10% vers 9h10, l’indice des valeurs cotées en continu avançant plus franchement (+0,44%).

Le Bel 20 est pénalisé par deux détachements de coupons, celui de GBL (-2,1%) et celui d’ AB InBev (+0,2%).

KBC est en tête des hausses (+1%), suivie par Proximus (+0,9%) et Aperam (+0,8%).

Outre GBL, on pointera les replis d’ Umicore (-0,7%) et d’ argenx (-0,6%).

Hors Bel 20, Acacia Pharma grimpe de 3%. La biotech a remboursé une dette. Akka Technololgies s’adjuge 2,7% et Biocartis , qui a signé un nouvel accord avec AstraZeneca, 2%.

Après son envolée de la veille, Advicenne fait l’objet de prises de bénéfice (-4%). Asit recule de 2,7% et Mithra de 1,7%. François Fornieri a vendu des titres Mithra pour 8 millions d’euros.

Le briefing actions belges

>Umicore et BASF ont conclu un accord de licences croisées non exclusives portant sur des brevets, qui couvre un large assortiment de matériaux pour cathodes. L’accord couvre plus de 100 familles de brevets. Le communiqué.