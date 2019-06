AB InBev et ING pèsent sur le Bel 20 (débriefing actions belges)

Les actions belges ont, en majorité, cédé du terrain, ce vendredi. Les inquiétudes sur le commerce mondial et la croissance économique en Chine ont pesé sur les valeurs cycliques. En clôture, le Bel 20 a perdu 0,81%. L'indice belge a été affecté par les reculs d' AB InBev (-1,27%) et ING (-1,07%).

"Personne ne boit un verre"

Craintes sur la Chine

Telenet a perdu 3,65%. Le titre a subi des prises de bénéfices après un gain de plus de 4% en trois jours. Umicore a abandonné 2,25% à cause des craintes liées au ralentissement chinois et aux effets de la guerre commerciale. Aperam (-2,06%) a reculé pour la même raison.

Par ailleurs, l'aciériste ne demande plus à S&P et à Moody's de le noter parce que son niveau de dette est bas et que son mode de financement ne le nécessite plus. Le patron du groupe s'engage à maintenir des ratios financiers dignes d'un investissement de qualité ("investment grade"). Solvay a cédé 1,39%. AlphaValue a diminué son objectif de cours de 90,70 à 90,30 euros. La recommandation reste à "réduire".