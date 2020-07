AB InBev et UCB seuls rescapés du Bel 20 (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a subi son plus net revers depuis plus d'un mois jeudi. L'indice belge a chuté de 1,91%. Il faut remonter au 24 juin pour retrouver une baisse plus prononcée de l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles. Le marché belge n'a pas échappé au courant vendeur qui a touché toutes les places financières européennes, les investisseurs s'inquiétant des conséquences économiques du regain de propagation du coronavirus, tandis que plusieurs résultats d'entreprises semblent pointer vers une reprise bien plus lente qu'espéré.