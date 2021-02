AB InBev reprend de la hauteur (Débriefing actions belges)

Rebond confirmé à la Bourse de Bruxelles ce mardi. Le Bel 20 a consolidé les gains de la veille grâce à l'envolée de Barco et à la solide séance d'AB InBev.

Journée faste pour l'indice star de la Bourse de Bruxelles qui a progressé de 1,98%. Le Bel 20 a ainsi pu repasser au-dessus des 3.700 points, hauteur qu'il avait abandonnée mercredi dernier et qui le situe à son niveau d'avant-crise. Pour rappel à la mi-mars 2020, l'indice bruxellois avait chuté à 2.500 points. Depuis lors, il a donc repris près de 50%.

Ce mardi, c'est Barco (+4,23%) qui a joué les premiers rôles, suivi de près par AB InBev (+3,77%). Le groupe brassicole a bénéficié d'une bonne nouvelle venue d'Afrique du Sud, un de ses six plus gros marchés où les autorités nationales ont levé les interdictions de ventes d'alcool.

Galapagos (+1,84%) a également gagné du terrain, mais c'est l'autre biotech de la cote qui était dans l'actu. Argenx , après sa séance record de la veille, a lancé une offre globale visant à lever 750 millions de dollars. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise gantoise profite de l'excellente tenue de son cours de bourse pour solliciter le marché. JP Morgan, toujours à l'achat sur le titre, a en outre relevé son objectif de cours à 320 euros, contre 270 euros initialement. Mouvement identique chez KBC Securities qui vise désormais les 240 euros pour le titre argenx contre 221 euros précédemment. L'action était suspendue ce mardi et avait clôturé la veille à 263 euros après un bond de 9%.

À l'autre bout du classement, Telenet (-0,85%) et Solvay (-0,17%) faisaient partie des rares perdants du jour.

Hors Bel 20, VGP (+3,03% à 147 euros) a agréablement surpris le marché. Le développeur de projets immobiliers spécialisé dans la logistique anticipe un bénéfice net pour 2020 en forte hausse, se situant entre 355 et 375 millions d'euros contre 205 millions un an un plus tôt. VGP s'attend aussi à confirmer sa bonne dynamique en 2021. Un message reçu 5 sur 5 par les analystes de KBC Securities. Ces derniers ont relevé son objectif de cours à 162 euros, contre 134 euros avant. La recommandation reste à "acheter".