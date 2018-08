AB InBev reste très largement décoté

Lors du mois écoulé, les cours des composantes du Bel 20 se sont appréciés de 0,8% en moyenne , avec des hausses significatives enregistrées chez UCB (+ 11%), Sofina (+ 9%) ou Telenet (+ 6%). Si 12 des 20 composantes de l’indice ont affiché des bilans positifs, la plupart des grandes capitalisations de l’indice se sont repliées (- 3% pour AB InBev , - 5% pour KBC , - 6% pour ING , - 4% pour Engie et -9% pour Umicore ), ce qui a entraîné un léger recul pour l’indice Bel 20 depuis la mi-juillet.

Les objectifs moyens se sont appréciés de 0,2%, avec des progressions enregistrées pour 14 composantes de l’indice, les plus importantes ayant été observées chez ArgenX (+ 5%), Galapagos (+ 5%) ou Ontex (+ 4%). Bpost (- 7%) et les valeurs télécoms (- 5% pour Proximus et - 6% pour Telenet) ont souffert.