AB InBev sanctionnée par deux brokers, rebond pour Nyrstar (+Briefing)

Les marchés actions en Europe, à l'exception de Bruxelles, sont en hausse ce lundi matin soutenus par l'accord passé entre les Etats-Unis et le Canada.

La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin aidées par l’accord passé entre les Etats-Unis et le Canada mais dans un marché qui reste attentif aux signaux annonciateurs d'une crise plus longue que prévue entre l'Italie et l'Union Européenne.