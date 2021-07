AB InBev trinque | Avis de brokers sur Solvay et Ontex | Déception pour Telenet et argenx (+Briefing)

Avec une chute de près de 5% dans la foulée de ses résultats AB InBev pèse sur le Bel 20. La titre a cédé jusqu’à 8%. Argenx et Telenet qui ont également publié leur rapport semestriel cèdent respectivement 1,1% et 0,6%.

Hors Bel 20, Genkyotex grimpe de 10%, Nyrstar de 3,8% et Balta de 3,5%.

Oxurion (-2,7%), Nyxoah (-1,6%) et ABO Group (-1,6%) sont à la traîne.

Briefing actions belges

> Solvay retrouve sa forme d'avant-crise et revoit ses prévisions à la hausse. Avec un Ebitda en hausse de 13% à 602 millions d'euros, le groupe chimique Solvay bat les attentes et retrouve son niveau de 2019. Un signal suffisamment bon pour que l'entreprise relève ses prévisions sur l'année. Notre article.

>Les revenus d'AB InBev plus élevés au 2e trimestre qu'avant-crise. Le géant de la bière a battu les analystes sur ses volumes et son chiffre d'affaires, mais pas sur son Ebitda et son bénéfice par action. Notre article.