AB Inbev et Galapagos, les valeurs chouchous des investisseurs belges

Selon Keytrade et BinckBank, AB InBev et Galapagos ont été les valeurs les plus négociées par leurs clients en 2020.

Les courtiers Keytrade et BinckBank ont relevé que parmi les titres les plus négociés sur leur plateforme en 2020, AB InBev arrive en tête des actions. Le brasseur belgo-brésilien a signé une performance terne cette année, avec un recul de 20%. Mais après son plus bas de 30,97 euros atteints le 18 mars en pleine première vague du Covid-19 et des mesures de confinement sévères, le titre est remonté à 57,97 euros, soit une progression de 87%.