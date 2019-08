AMS plombé par Osram, le secteur bancaire en difficulté (débriefing actions européennes)

Les principales Bourses européennes ont terminé dans le rouge, pénalisées par la montée des craintes d'un ralentissement marqué de l'économie mondiale et par la multiplication des foyers de tensions politiques, Hong Kong et l'Argentine s'ajoutant à la liste des "points chauds" du moment.

En Europe comme à Wall Street, le secteur financier a été le plus affecté par le mouvement général de baisse avec la perspective d'un ralentissement de l'activité et le mouvement de baisse des rendements qui risque de plomber la rentabilité. L'indice Stoxx européen des banques a ainsi cédé 1,82% et parmi les plus fortes baisses de l'EuroStoxx 50, on compte entre autres BBVA (-3,20%), ING (-1,76%) et Société générale (-1,89%).