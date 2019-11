ASM et Basic-Fit en forme, PSA remonte (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,56%. À Francfort, le Dax a pris 0,68% et à Londres, le FTSE s'est octroyé 0,56%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a avancé de 0,56%, l' EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,44% et le Stoxx 600 de 0,57%.

Les sidérurgistes ont profité des résultats meilleurs qu'attendu publiés jeudi soir par l'américain US Steel: ArcelorMittal s'est adjugé 6,08%, l'une des plus fortes hausses du CAC 40, et à Francfort , Thyssenkrupp a pris 4,14%.

A la Bourse d'Amsterdam, Basic-Fit a bondi de 6,2%. La chaîne de fitness a vu son chiffre d'affaires augmenter de 27% à 371,5 millions d’euros, plus que prévu par les analystes. Cela est dû en partie à l’augmentation de 20% du nombre d’abonnements. L'augmentation des revenus mensuels par client (+6%) aide également. Chez ING, l'analyste Marc Zwartsenburg estime que la société, "avec 40 clubs ouverts au troisième trimestre, et 123 depuis le début de l'année, est bien partie pour atteindre son objectif annuel de 155".

A la Bourse de Copenhague, DSV Panalpina a décollé de 7,38%, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes des analystes et indiqué que ses objectifs de réduction des coûts seraient atteints plus rapidement qu'anticipé. Par contre, Danske Bank a chuté de 3,95% après avoir revu à la baisse ses prévisions et annoncé réduire ses effectifs dans ses activités de trading sur obligations et devises pour dégager à nouveau du bénéfice.