Ablynx quitte le Bel 20: qui pour la remplacer demain?

Moins de deux mois après son entrée dans la composition de l’indice Bel 20, le 19 mars, l’action du groupe biotechnologique Ablynx quitte le Bel 20 . On aurait pu penser qu’il allait y rester au moins jusqu’au mois de juin, avec la clôture prévue de l’opération d’achat que conduit le Français Sanofi sur le groupe basé à Breda, aux Pays-Bas. Mais le succès rencontré par cette opération en a décidé autrement. Sanofi a communiqué détenir à ce jour 95,6% de son capital. "Une participation de 95% ne permet plus d’assurer une liquidité suffisante de la valeur" , explique Vincent Van Dessel, président d’Euronext Bruxelles.

Concernant le résultat de l’offre de rachat (OPA) menée par Sanofi, un total de 71.972.994 actions a été valablement apporté à l’OPA, en plus de 2.594.841 warrants et de 975 obligations convertibles en circulation. Ajoutons au passage que Sanofi lancera des offres de reprise (OPR) sur les titres non apportés. Ces offres débuteront le 22 mai prochain et prendront fin le 12 juin. À la suite de quoi Ablynx disparaîtra des écrans de cotation de la Bourse de Bruxelles.