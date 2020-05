Acacia Pharma sous les feux des projecteurs (Débriefing actions belges)

Acacia Pharma a bondi après avoir été nommé comme l'un des principaux acteurs contre les nausées et les vomissements postopératoires.

La Bourse de Bruxelles a terminé en hausse, malgré un regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Hong Kong, où de nouvelles manifestations se profilent. Le Bel 20 a pris 0,75% à 2.962,73 points.

Les titres les plus exposés au cycle économique ont souffert de l'annonce de la Chine qui renonce à son objectif de croissance de PIB. Aperam a chuté de 1,7% et Solvay de 0,43%. Toutefois, Umicore a continué de progresser (+3,76%).

Argenx a pris 1,18%. Mais Galapagos, au lendemain de son plongeon de 7,99%, a encore perdu 0,22%. KBC Securities a relevé son objectif de cours sur le titre après la publication de résultats positifs d’un essai clinique de phase 2b/3 évaluant l’efficacité et la sécurité de son produit-phare, le filgotinib, dans le traitement de patients atteints de colite ulcéreuse. "Bien qu'il y ait encore des questions en suspens, nous estimons que le régulateur devrait approuver ces résultats et, à ce titre, nous relevons les chances de succès du filgotinib dans le traitement de la colite ulcéreuse de 75% à 95%, ce qui se traduit par un nouvel objectif de cours de 192 euros contre 189", constatent les analystes Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs.