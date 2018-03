Acacia et Mithra ont des ailes (+Briefing actions)

Les indices européens ont accentué leur avance après la conférence de presse de Mario Draghi. Le Bel 20 se distingue grâce à Engie et Ontex.

• La tendance

Bruxelles se démarque et voit le Bel20 grimper plus nettement en ce milieu d'après-midi. Il est soutenu par Engie qui grimpe dans la foulée de ses résultats annuel et par Ontex qui rebondit près quelques séances difficiles. Aperam est lanterne rouge.