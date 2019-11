Accor dégradé par Citi (débriefing actions européennes)

Les investisseurs ont fait preuve de retenue à cause de la montée des risques géopolitiques. Parmi les valeurs en vue, la biotech Genfit a bondi grâce à une avancée concernant l'un de ses traitements.

Les baisses se sont imposées sur les marchés européens ce lundi, les investisseurs ayant choisi de jouer la carte de la prudence à cause d'une aggravation des risques géopolitiques. La montée des violences dans les manifestations à Hong Kong a préoccupé les intervenants des marchés parce que ce territoire situé au sud-est de la Chine est une plaque tournante du commerce mondial et asiatique. A la clôture des Bourses européennes, le Dax a cédé 0,23% et le FTSE 100 a reculé de 0,42%. La Bourse de Paris est, elle, restée stable: le CAC 40 a gagné 0,07%.