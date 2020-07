"Achetez Ageas" | Avis de brokers sur Proximus et UCB | Melexis grimpe (+Briefing)

Face aux nombreux résultats d'entreprises et dans l'attente des annonces de la Fed, les marchés européens ont entamé la séance dans le désordre.

Les principales bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé ce mercredi matin à l’entame d'une séance marquée par la prudence face aux inquiétudes persistantes sur l'épidémie et aux nombreux résultats d'entreprises du jour dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale américaine.

Solvay et Ageas se partagent la vedette avec des gains respectifs de 1,9% et de 2,1%. La première grâce à des résultats légèrement supérieurs aux attentes et la seconde car un broker recommande un achat du titre. Les résultats d’Aperam (+1%) sont également bien accueillis.