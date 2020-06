"Achetez Ageas!" | Target relevé sur Colruyt | Retour à la cotation pour Asit Biotech (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce mercredi matin dans les premiers échanges dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale, dont la posture et les prévisions aideront à déterminer la tendance pour les actifs risqués.

Les valeurs bancaires tirent le Bel 20 avec des gains de 3,9% pour ING et de 3,2% pour KBC. Juste derrière les leaders du jour, on trouve Barco (+2,7%), Aperam (+1,6%) et Ageas (+1,6%). ING est passé à l’achat sur l’assureur mais a réduit son objectif de cours. De son côté, Colruyt progresse de 1,5%. Un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur.