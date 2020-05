"Achetez" Ageas et Care Property | FNG (Brantano) dévisse | Trois valeurs du Bel 20 ex-coupon (+Briefing)

C'est le retour du spectre de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui plombe les marchés européens ce lundi. Wall Street devrait ouvrir sur une baisse modérée.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes évoluent en forte baisse ce lundi midi, affectées par un regain de tensions géopolitiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui mettent en cause Pékin dans la propagation du coronavirus.