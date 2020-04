"Achetez Barco" | Biocartis grimpe encore | Avis de brokers sur Ageas et CFE (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

WDP abandonne 3,3%, ING 3,1% et AB InBev 2%.

Barco, qui profite d’une recommandation d’achat, se démarque avec un gain de 1,7%. Les holdings AvH et GBL tirent leur épingle du jeu avec des hausses de 0,4%.

Hors Bel 20, après son envolée de plus de 30% de la veille, la biotech Biocartis, qui s’est lancée dans la course au Covid-19, grimpe encore de 6,4%. Dans le même segment, MDxHealth prend 3,3%, Sequana Medical 2,7% et Mithra 2,3%. Cette dernière s’est assurée un financement potentiel d’un maximum de 50 millions d’euros.