"Achetez GBL" | Ageas perd un fan | Target relevé pour D'Ieteren et Brederode (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce mardi matin, dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, l'optimisme sur la reprise de l'économie mondiale dominant toujours en dépit de craintes sur une accélération de l'inflation et des inquiétudes entourant le vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca.

KBC, qui a annoncé des changements au sein de son comité de direction, est en tête des hausses (+1,7%) au sein du Bel 20. Elle est suivie par ING (+1,6%) et GBL (+0,9%). Kepler Cheuvreux est passé à l’achat sur le holding.

Umicore est lanterne rouge (-0,8%). UCB recule de 0,6% et Galapagos de 0,4%.

Hors Bel 20, D’Ieteren grimpe de 4,2%. KBC a relevé son objectif de cours sur la valeur. Nyxoah gagne 3,2% et Advicenne 3%.

Dans le bas du tableau, épinglons la présence d’ Acacia (-2,4%), de Smartphoto (-1,9%) et d’ Inclusio (-1,2%).

Le briefing actions belges

>Un nouveau CEO chez KBC Belgique. Jeu de chaises musicales à la tête du groupe KBC qui se dote, entre autres, d'un nouveau directeur financier et d'un nouveau patron à la tête de sa division belge. Notre article.

>Les raisons du divorce entre bpost et son CEO. Premier actionnaire de bpost, le Fédéral a poussé Jean-Paul Van Avermaet vers la porte. En cause, de piètres résultats, une gestion critiquée et une confiance rompue. Notre article.