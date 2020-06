Acquistions pour UCB et Care Property (Débriefing actions belges)

Les valeurs financières, chahutées jeudi, ont fortement rebondi et tiré le Bel 20 vers le haut. ING a flambé de 8,64% et KBC de 2,47%. Ageas a regagné 4,5%. AB Inbev , pour sa part, a continué de progresser de 4,93%.

"Cela a du sens car UCB est le chef de file dans le domaine relativement spécialisé de l'épilepsie et occupe une place importante dans le domaine thérapeutique (Keppra, Vimpat et, plus récemment, le nouveau médicament de croissance Briviact), ce qui lui permettra de tirer des synergies marketing", ont indiqué les analystes de Kepler Cheuvreux.