Adyen flambe après avoir relevé ses prévisions

Le titre a dépassé 2.000 euros à la Bourse d'Amsterdam suite à la publication de ses résultats. Les analystes s'alarment sur la valorisation de l'action.

Adyen a bondi de près de 10% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2020. Le titre a franchi la barre de 2.000 euros. La société spécialisée dans les solutions de paiement a dépassé les attentes avec une hausse de 27% des bénéfices de base, aidée par la croissance aux États-Unis. Le bénéfice avant intérêts, dépréciations et amortissements (ebitda) est passé à 403 millions d'euros contre 317 millions en 2019 et a dépassé les 386 millions attendus par les analystes dans un sondage Refinitiv. Le chiffre d'affaires net progresse de 28% à 684,2 millions d'euros, en ligne avec les attentes.

Adyen a répété ses objectifs financiers de croissance du chiffre d'affaires net à moyen terme tout en ajoutant qu'il s'attendait désormais à une amélioration de sa marge opérationnelle sur ebitda à long terme à plus de 65%. Ce nombre était de 59% pour 2020. "Nous pensons qu'il s'agit d'une augmentation significative et donc favorable, mais étant donné que la marge du quatrième trimestre était déjà de 65%, il n'est pas surprenant non plus qu'il y ait place pour une augmentation", souligne Mark Hesselink, analyste chez ING.

"La nature légère des actifs de la société suggère qu'une forte croissance peut être obtenue sans nécessiter d'investissements importants, ce qui profite aux flux de trésorerie." Michael Roeg Analyste chez Degroof Petercam

"Le volume traité, les ventes et les bénéfices de la société ont fortement augmenté, et ils devraient continuer à croître à un rythme rapide grâce à la croissance du marché, à un gain supplémentaire de part de portefeuille chez les clients existants et au gain de nouveaux clients" indique Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam. "La nature légère des actifs de la société suggère qu'une forte croissance peut être obtenue sans nécessiter d'investissements importants, ce qui profite aux flux de trésorerie", ajoute-t-il.

Une valeur chère

La progression de l'action depuis son introduction en Bourse en 2018, à 240 euros, fait craindre une surchauffe chez les analystes. "Notre modèle pointe à 1.380 euros, même si nos estimations et donc notre objectif de cours sont en cours de révision. Le cours de l'action, cependant, est actuellement beaucoup plus élevé. Par conséquent, il semble exclure une croissance beaucoup plus forte qui, selon nous, laisse peu de place à l'erreur", souligne Michael Roeg, qui a placé le titre à "réduire".

765% Adyen a bondi depuis son introduction sur la Bourse d'Amsterdam en 2018, à un prix de 240 euros l'action.

Thomas Couvreur, analyste chez KBC Securities, arrive lui à une valorisation de 1.600 euros pour le titre. "Nous continuons de croire que le marché surévalue une forte croissance future des volumes, étant donné que l'espace est très limité, combiné avec une forte concurrence. Le cours actuel de l'action ne prend pas ces risques en compte", indique-t-il. Il a aussi placé sa recommandation à "réduire" sur le titre.