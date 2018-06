Adyen, la plus grosse IPO à Amsterdam depuis ABN Amro

Mise sur le marché de moins de 15% du capital, offre réservée aux investisseurs professionnels, prix élevé du titre, l’opération d’apparence modeste s’avère pourtant la plus grosse introduction à la Bourse d’Amsterdam depuis ABN Amro en 2015. Mais surtout, elle concerne une fintech européenne des plus prometteuses , présentant une valorisation boursière de 7,1 milliards d’euros, compte tenu du prix de l’action de 240 euros fixé en début de semaine.

Pour autant, la mise sur le marché de quelque 13% à 14% du capital d’Adyen est restée entourée de discrétion. L’objectif avoué de l’opération est en effet avant tout de permettre aux investisseurs extérieurs de la première heure d’"encaisser" leurs gains, et non de financer les activités de la société. En l’occurrence, deux cofondateurs en vue d’Adyen, dont la princesse Mabel d’Orange , vont toucher le jackpot . En se délestant de la moitié de sa participation, Joost Schuiff, frère d’un des directeurs actuels d’Adyen, va encaisser quelque 200 millions d’euros. De son côté, Mabel d’Orange va céder un tiers de ses titres, ce qui va lui permettre de percevoir environ 125 millions d’euros, compte tenu du prix fixé de 240 euros par titre.

→ L'action s'échangeait à plus de 420 euros dès les premières minutes de cotation ce mercredi.

Iconiq dans le capital

Concernant les autres actionnaires, rien n’a filtré sur les mouvements éventuels de leur participation à l’occasion de cette mise en Bourse. Sinon qu’une partie du personnel a décidé de vendre une part de ses stock options. À l’heure actuelle, une grande partie du capital d’Adyen est détenue par des fonds d’investissement. À côté du fonds d’État singapourien Temasek et des fonds Index Ventures et General Atlantic, la société financière Iconiq, à laquelle sont affiliés les patrons de Twitter, Jack Dorsey, et de Facebook, Mark Zuckerberg, est aussi actionnaire d’Adyen.