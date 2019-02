Aedifica confirme sa prévision de dividende

Lire plus

Aedifica détaillera le financement final et l’impact attendu de cette acquisition sur le résultat escompté (par action), une fois que l’intégration de ce portefeuille au Royaume-Uni dans le groupe sera clôturée précise la SIR dans un communiqué . Rappelons qu'avec ce rachat, le ratio d'endettement d'Aedifica va sensiblement s'accroître. Certains analystes estiment qu'une augmentation de capital sera nécessaire pour rétablir l'équilibre.

Le pipe-line actuel des projets de construction et rénovation et des acquisitions sous condition suspensives totalisent 473 millions d’euros. Au 31 décembre 2018, le patrimoine immobilier atteignait 2 milliards d’euros, en hausse de 13% sur six mois. A la même date, le taux d’endettement s’élevait à 47,4%.