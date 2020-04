Ageas assure à nouveau | Avis de brokers sur Proximus et Atenor | Pas de coupon chez Engie et Melexis (+briefing)

• Euronext Bruxelles

Après avoir chuté de 14% mercredi sans explication apparente (craintes sur le dividende?), Ageas assure à nouveau et bondit de 8,5%. Les banques relèvent un peu la tête: ING et KBC avancent de 2,8%.

Notons encore les gains d’ AB InBev (+2,8%), qui lève 11 milliards de dollars via de la dette, et de WDP (+2,6%).

• Le briefing actions belges

> AB InBev lève 11 milliards de dollars via des obligations. AB InBev a lancé deux émissions obligataires, l'une en euros et l'autre en dollars, pour un montant total proche de 11 milliards de dollars. Notre article.

> KBC Ancora , dont le principal actif est une participation dans KBC, a décidé de ne pas distribuer d’acompte sur le dividende de l’exercice 2019/2020. Elle ne proposera pas non plus de dividende final. Le communiqué .

>Mithra a annoncé le lancement de son anneau contraceptif Myring en Allemagne. L’Allemagne représente le plus grand marché d’Europe et le second au niveau mondial, avec plus de 3 millions d’anneaux vaginaux vendus chaque année signale Mithra dans un communiqué.