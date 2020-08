Ageas attendu sur son dividende

Ageas va faire passer de 26 à 49% sa participation dans la co-entreprise d'assurance vie indienne IDBI Federal Life Insurance Company Ltd (IFLIC). Un accord en ce sens a été trouvé avec les partenaires indiens d'Ageas, annonce jeudi le groupe belge qui y voit une "occasion unique" de renforcer sa présence sur ce marché gigantesque.

Ageas devient de ce fait le principal actionnaire de la co-entreprise qu'elle exploite avec IDBI Bank et Federal Bank. Federal Bank a également l'intention d'acquérir une participation supplémentaire de 4% dans IFLIC auprès d'IDBI Bank. La nouvelle structure de l'actionnariat d'IFLIC devrait donc se présenter comme suit: Ageas 49%, Federal Bank 30% et IDBI 21%.