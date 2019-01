Ageas, bpost et AB InBev sanctionnées par des brokers (+Briefing)

• La tendance

Les trois replis les plus nets sont le fait de bpost (-2,3%), d’ Ageas (-2%) et d’ AB InBev (-1,3%). Ces trois valeurs fait l’objet de révisions à la baisse dans le chef d’analystes financiers.

Galapagos qui a annoncé le lancement de deux phases dans des essais cliniques différents est en tête des hausses (+3,1%). Elle est suivie par Umicore (+1,6%) et Telenet (+1,3%).

D’autres biotechs, par contre, souffrent. C’est le cas de Genkyotex (-3,9%) et d’ Oxurion (-3,8%).

• Le briefing actions belges

>Ahold Delhaize a annoncé vendredi l'acquisition, via sa filiale Stop & Shop, de la société King Kullen Grocery, dans le cadre de son expansion aux Etats-Unis. L'accord concerne notamment 32 supermarchés et cinq magasins Wild by Nature. Pas de détails financiers. Le communiqué.