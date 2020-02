Ageas déçoit, ING reporte une obligation (Débriefing actions belges)

Ageas a pesé sur l'indice et signé la plus forte baisse du jour. Le titre a reculé de 5,17% car les analystes ont été déçu des résultats annuels de l'assureur, qui avait espéré atteindre 1 milliard d'euros de bénéfices nets en 2019. Le groupe a indiqué avoir réalisé un bénéfice net de 979 millions d’euros (+21%) au cours de l’exercice 2019, soit une performance record pour l’entreprise née sur les cendres de Fortis. Mais les analystes anticipaient un montant moyen de 1,014 milliard d’euros. Degroof Petercam pointe un dividende plus faible qu'attendu.