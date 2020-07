Ageas et ING en sens opposés (débriefing actions belges)

Ageas a pris 1,55%. L'action du groupe d'assurances a bénéficié de plusieurs informations favorables. Premièrement, le vent des fusions et acquisitions a soufflé sur le secteur de l'assurance. Aux Etats-Unis, Allstate a annoncé l'acquisition de National General Holdings pour un montant de 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros). Deuxièmement, le versement du dividende résiduel d'Ageas est devenu (encore) plus certain après la décision du régulateur néerlandais d'autoriser à nouveau la rémunération des actionnaires des compagnies d'assurance aux Pays-Bas, une évolution qui laisse entrevoir plus de bienveillance à cet égard en Belgique également. Et troisièmement, le réassureur suisse Swiss Re a publié, jeudi, une étude qui prévoit que les volumes de primes d'assurances retrouveront leurs niveaux d'avant la pandémie en 2021. Cette étude montre aussi que le marché chinois de l'assurance, où est présent Ageas, soutiendra la croissance du secteur dans les marchés émergents.