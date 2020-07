Ageas et KBC ont pesé sur le Bel 20 (débriefing actions belges)

Ageas a reculé de 2,25%. L'action de l'assureur belge a été emportée par le recul général de son secteur: l'ensemble du compartiment de l'assurance a en effet subi l'une des plus nettes baisses sectorielle du jour, à cause des résultats décevants des réassureurs Scor, Swiss Re et Munich Re. Scor a fait état de coûts de plus de 450 millions d'euros à cause de la pandémie (réassurance de dommages et de responsabilité) et prévoit de suspendre son dividende jusqu'à l'année prochaine. Swiss Re a annoncé une perte nette de 1,1 milliard de dollars au premier semestre; ses provisions liées au coronavirus atteignent 2,5 milliards de dollars. Munich Re a vu ses chiffres affectés par les catastrophes naturelles au premier semestre.