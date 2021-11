Ageas et bpost sous pression | Ahold Delhaize saluée | Avis de broker sur Barco (+Briefing)

Avec un recul de 1,5%, Ageas pèse sur l'indice de référence. Le groupe d'assurances a pourtant publié des résultats supérieurs aux attentes. Aperam cède de 1% et argenx 0,5%.

Colruyt est en tête des hausses (+2,6%). Le groupe profite sans doute des très bons résultats dévoilés par Ahold Delhaize (+3,5%). Il est suivi par Umicore (+1,1%) et Aedifica (+1,1%) qui a relevé sa prévision de dividende.

Hors Bel 20, Nyrstar grimpe de 4,2% après sa suspension de cotation. Une décision de justice a été rendue hier. MDxHealth progresse de 1,7% et Montea de 1,4%.

Dans le bas du tableau, Biocartis abandonne 3,2%. La biotech a confirmé ses prévisions pour l'exercice. Nyxoah plie de 3,6% et Agfa de 1,5%.

Briefing actions belges

> Ageas bat les prévisions des analystes. Après des résultats semestriels qui avaient déçu les marchés, Ageas a redressé la barre et réalise une meilleure performance qu'escompté sur les trois premiers trimestres. Notre article .

> Aedifica sur orbite. Vite et bien. Aedifica publie ce mercredi des résultats trimestriels au beau fixe. Forte de revenus locatifs gonflés de +22% sur un an, la SIR porte à 3,4 euros (brut) par action ses prévisions de dividende pour l'exercice 2021. Notre article.

>Bpost fait un peu mieux que prévu et renforce sa direction. Le troisième trimestre de bpost s'est avéré plus faible qu'il y a un an, en raison d'un retour aux tendances pré-Covid, comme attendu, mais meilleur que les attentes des analystes. Notre article.