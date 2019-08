Ageas porté par un broker, KBC lesté par trois avis (débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a démarré la semaine en recul alors que la perspective d'une prolongation du conflit commercial USA-Chine, celle d'un Brexit chaotique et l'incertitude politique en Italie ont continué de peser sur le sentiment de marché. Le Bel 20 a perdu 0,77% à 3511,75 points.

Telenet a par contre chuté de 2,1%. Ontex a lâché 2%. KBC a perdu 2,62% et est lanterne rouge du Bel 20, plombé par l'abaissement du prix cible de plusieurs courtiers. Barclays a réduit son objectif de cours à 53,9 euros contre 57,65 euros avant. La recommandation reste à "sous-pondérer". UBS a réduit à 55 euros contre 60 euros précédemment son prix cible, tout en maintenant sa recommandation à "neutre". Société Générale a également abaissé son objectif de cours sur le titre à 68 euros contre 80 euros auparavant, et a réitéré son rating à "acheter". ING a également reculé de 1,76%. UBS a réduit son objectif de cours à 11,6 euros contre 12 euros avant.

Sur le marché élargi, Curetis a dégringolé de 19,32%. La biotech a désigné la banque d’investissement américaine H.C. Wainwright comme conseiller stratégique dans le but d'évaluer toutes les options stratégiques et tactiques disponibles pour éventuellement obtenir le financement approprié et les fonds nécessaires à la poursuite des opérations pendant au moins les douze prochains mois. Car ses réserves de cash s'épuisent.