Ageas progresse après la clôture de l'affaire MCS

Ageas a signé l'une des plus fortes progressions du Bel 20 ce lundi après l'annonce, samedi dernier, que la Cour de Cassation, la plus haut juridiction du pays, a rejeté les demandes d'anciens détenteurs d'obligations convertibles (MCS) de Fortis. L'assureur a franchi une nouvelle étape dans la résolution de l'héritage du cataclysme de 2008. Le titre a gagné plus de 5% à l'ouverture des marchés européens.