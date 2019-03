Agfa-Gevaert laisse les investisseurs dans le flou

2019 s'annonce comme l'aube d'une nouvelle ère pour Agfa-Gevaert . Depuis le 1er janvier, le spécialiste de l'imagerie évolue dans une toute nouvelle structure avec deux entités indépendantes l'une de l'autre. D'un côté, la filialisation des activités informatiques de soins de santé (Healthcare IT) est terminée. De l'autre, les activités d'Agfa Graphics et Agfa Specialty Products ont été regroupées, auxquelles s'ajoutent les activités d'imagerie d'Agfa Healthcare.

Cette nouvelle entité, nommée Agfa, est divisée en trois divisions: Offset Solutions, Digital Print & Chemical et Radiology Solutions. "Les choses évoluent dans une perspective stratégique, ce qui est clairement positif, mais est également attendu et requis", souligne Stefaan Genoe, analyste chez Degroof Petercam.

Mais comme beaucoup d'autres observateurs, il juge "décevant" le manque d'information autour de l'avenir de Healthcare IT (renomée Agfa Healthcare). "Le groupe a effectivement scindé sa division IT médicale, de sorte qu'elle évolue de façon autonome à présent. Mais il n'y a pas encore de direction claire pour ce segment dévoilée publiquement: entrée en Bourse, vente ou spin-off (remboursement aux actionnaires)", déplore le magazine spécialisé L'Investisseur.

Aujourd'hui, la société anversoise précise dans son communiqué avoir mandaté J.P. Morgan en tant que conseiller financier. "De plus amples détails sur le processus et le calendrier seront communiqués ultérieurement", ajoute-t-elle simplement. Les investisseurs devront encore rongé leur frein après 1 an et demi d'attente. Ce qui n'a visiblement pas plu à certains, l'action perdant jusqu'à 6,34% à la Bourse de Bruxelles ce matin avant de se reprendre et passer en territoire positif.