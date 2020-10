Ahold Delhaize dégradée par Jefferies | Avis de brokers sur AB InBev et Euronext | Un "shorteur" se renforce sur Solvay (+Briefing)

AB InBev (+1,4%), qui bénéficie, à nouveau, d’un avis de broker, est en tête des hausses, suivie par Barco (+1,2%), Aperam (+1,2%) et Umicore (+1%).

Parmi les rares valeurs en rouge au sein de l’indice, pointons Galapagos (-0,5%) et Telenet (-0,2%).

Acacia Pharma s’adjuge 2,1% et Mithra 1,9%.

Dans le même segment, Bone Therapeutics (-2,9%) est lanterne rouge de la Bourse de Bruxelles. Exmar cède 1,6% et Sequana 1,3%.

Le briefing actions belges

>Ericsson et Nokia seront les partenaires 5G de Proximus . Proximus a fait son choix de fournisseurs pour le déploiement de son réseau 5G. Il s'agit du suédois Ericsson et du finlandais Nokia. Orange a opté pour Nokia. Notre article.

> Euronext s'offre Borsa Italiana pour plus de 4 milliards d'euros. Euronext rachète à LSE les 100% que l'opérateur londonien détient dans la Borsa Italiana. La Bourse d'Amsterdam, de Bruxelles et Paris affirme que cette opération boostera ses résultats. Notre article.

>Acacia Pharma va utiliser les 10 millions d'euros restants disponibles dans le cadre de sa facilité de prêt non garanti de 25 millions d'euros avec Cosmo pour financer le lancement américain du Barhemsys et et du Byfavo. Le communiqué.