Ahold Delhaize et Aperam victimes de brokers (+Briefing)

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse jeudi après le message très prudent délivré par la Réserve fédérale (Fed) qui a contribué à doper Wall Street tout en pesant sur le dollar et les rendements obligataires américains.

AB InBev (+1,4%) est en tête des hausses et est talonnée par Galapagos et Ontex qui avancent de 1,3%.

Hors Bel 20, les biotechs se distinguent. Asit qui a traité son premier patient dans un essai clinique de phase III grimpe de 5,6%. Curetis , IBA et Acacia progressent respectivement de 2,3%, 4,4% et 4%.

>Un 4e opérateur, "c'est un milliard d'euros qui part en fumée" (Dominique Leroy). Lors de son passage en Commission parlementaire, la patronne de Proximus est revenue sur le plan de transformation de l'opérateur et les 1.900 postes qu'il menace de supprimer. Dominique Leroy a aussi qualifié l'arrivée potentielle d'un 4e opérateur de "dramatique" pour le secteur.

> Sequana Medical a donné le coup d'envoi à son offre en souscription (IPO) qui devrait lui permettre de lever entre 27,5 et 38,5 millions d'euros. L'action est proposée dans une fourchette comprise entre 8,5 et 9 euros.

>Après une phase de développement et de construction de 10 ans, l'exploitation commerciale de Nemo Link commence aujourd'hui. L'interconnexion est un projet commun des gestionnaires de réseau de transport belge et britannique, Elia et National Grid. Le communiqué.