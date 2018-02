Airbus survole le CAC 40 à Paris

L'action survole la Bourse de Paris après la publication des résultats. Elle évolue à ses plus hauts historiques.

Les investisseurs paraissent unanimes à la Bourse de Paris. En ayant réussi à faire décoller ses résultats en 2017, le constructeur aéronautique et de défense européen Airbus a réalisé un bel exploit. Certes, son chiffre d’affaires a stagné à 66,767 milliards d’euros. Par contre, son résultat d’exploitation ajusté a grimpé de 8% pour atteindre 4,253 milliards d’euros.

Airbus aurait pu mieux faire s’il n’y avait pas eu une charge de 1,3 milliard d’euros prise dans le cadre du dossier de l’A400M en plus de celle de 2,2 milliards déjà comptabilisés en 2016. Sans cet élément qui n’est pas appelé à être récurrent, le résultat final se serait élevé à un peu plus de 4 milliards d’euros, soit par action 4,8 euros.

" Nous avons surpassé tous nos indicateurs clés pour 2017, grâce à de très bonnes performances opérationnelles, en particulier au dernier trimestre. En dépit de problèmes persistants sur les moteurs de l’A320neo, nous avons poursuivi la montée en cadence de la production et avons finalement livré un nombre record d’appareils. Concernant l’A400M, nous avons amélioré la situation en matière industrielle et capacitaire, et convenu d’une remise à plat contractuelle avec les clients gouvernementaux qui devrait sensiblement réduire les risques résiduels du programme. Cela se traduit par le provisionnement d’une charge exceptionnelle”, a en substance déclaré Tom Enders, Président exécutif (CEO) d’Airbus.