Allegro envoie du lourd à la Bourse de Varsovie

Le leader polonais de l’e-commerce s’impose, dès sa première cotation ce lundi, comme la première capitalisation boursière locale, avec une valorisation digne des vedettes du Nasdaq.

C’est avec une grande impatience que le marché attend les premiers pas d’Allegro ce lundi à la Bourse de Varsovie. Il faut dire que l’introduction en bourse de cette plateforme d’e-commerce polonaise n’a vraiment pas de quoi passer inaperçue.

44 milliards de zlotys La valorisation d'Allegro en bourse équivaut à près de 10 milliards d'euros.

D’abord, parce qu’elle est historique au vu de son poids sur la place financière locale. À l’issue d’une offre publique (IPO), qui lui a permis de lever avec succès quelque 9,2 milliards de zlotys (un peu plus de 2 milliards d’euros) auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers, Allegro s’est vu valorisé à pas moins de 44 milliards de zlotys, soit près de 10 milliards d’euros. Un poids qui surpasse celui de toutes les autres valeurs de la cote et qui en fait donc la première capitalisation boursière en Pologne.

Allegro détrône au passage le développeur de jeux vidéo CD Projekt RED, créateur du blockbuster "Le sorceleur" ("The Witcher"). La plateforme pourrait même rapidement intégrer l’indice national WIG 20, ce qui augmenterait encore son attrait et sa visibilité sur le marché.

Il faudra toutefois voir comment l’action du groupe performe lors de sa première séance. Si le concurrent britannique The Hut Group a impressionné le mois dernier lors de ses débuts sur la Bourse de Londres, d’autres nouveaux-venus n’ont pas connu le même succès, comme le groupe de défense allemand Hensoldt, l’opérateur russe de tanker Sovcomflot, ou encore le fournisseur d’électricité lituanien AB Ignitis.

"Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons assez bien, sinon mieux, que n'importe quel concurrent." François Nuyts CEO d'Allegro

Une big tech européenne

L’autre élément qui attire également l’attention, c’est le secteur dans lequel opère Allegro. L’e-commerce fait clairement partie des gagnants de la pandémie en bourse, tant il profite à plein des changements de modes de consommation qui en découlent. Des gagnants dont manque cruellement l’Europe boursière, où même des champions comme Zalando peinent à rivaliser avec des géants américains tels qu’Amazon.

Amazon qui prévoit justement son arrivée prochaine sur le marché polonais. Pas de quoi effrayer toutefois le CEO d’Allegro, le Français François Nuyts, qui a lui-même travaillé dans le passé en tant que directeur chez le géant américain. "Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons assez bien, sinon mieux, que n'importe quel concurrent", a-t-il ainsi récemment déclaré à l'AFP.

90% des produits vendus Plus de 90% des produits vendus sur la plateforme Allegro ne passent jamais par son entrepôt, mais vont directement du vendeur à l'acheteur.

Success story

Créé en 1999 en tant que concurrent local de la plateforme Ebay, Allegro peut se targuer d’une croissance remarquable en Pologne. Ses revenus se sont accrus de près de 20% en 2018, puis de plus de 30% en 2019, avant de bondir de plus de 50% au cours des six premiers mois de 2020. Son bénéfice net est lui grimpé à 289,7 millions de zlotys au premier semestre cette année, contre 195,7 millions un an plus tôt, soit une hausse de 48%.