Altran et Capgemini décollent après l'annonce de leur fusion (Débriefing actions européennes)

Le secteur de la technologie en Europe est porté par l'annonce de la fusion entre Altran et Capgemini. Prosieben.sat est lanterne rouge du Stoxx 600.

Les Bourses européennes ont légèrement reculé, la prudence dominant dans l'attente de la rencontre prévue en fin de semaine entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sur le commerce.

Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran alimentent par ailleurs l'appétit pour les actifs jugés les plus sûrs, comme l'or, la dette souveraine et le yen.