Amazon de retour à 1.000 milliards de dollars

L'action Amazon évolue fortement en avant-bourse. Si le rebond du titre se concrétisait, Amazon devrait afficher une capitalisation boursière de plus de 1.000 milliards de dollars. Et Jeff Bezos, déjà l'homme le plus riche du monde, le serait encore plus. Il possède, en effet, environ 12% des actions de l'entreprise lancée dans un garage au milieu des années 90...