American Airlines décolle à la Bourse de New York

Par ailleurs, les violentes protestations sociales suite au meurtre de George Floyd par la police ont semblé s’apaiser, le procureur enquêtant sur sa mort ayant requalifié les faits en homicide volontaire, inculpant de "meurtre non prémédité" le policier qui a asphyxié l'afro-américain et de complicité les trois autres agents présents. Côté valeurs, American Airlines a bondi de 41,25% après avoir déclaré qu’il allait augmenter son programme de vols en juillet pour atteindre 55% de sa capacité d’il y a un an. Quant à la plateforme mondiale de commerce en ligne Ebay, elle a pris 6,26% après avoir revu à la hausse ses prévisions pour le trimestre en cours.