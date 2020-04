Angoissée, Wall Street démarre mal le trimestre

Les marchés américains ont de nouveau terminés en forte baisse ce mercredi, anxieux face à la propagation de la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques.

La Bourse US a clôturé en forte baisse ce mercredi, les nombreuses incertitudes entourant l’évolution de la pandémie de coronavirus ayant balayé l’optimisme qui semblait régner en début de semaine. L'accélération meurtrière du virus au États-Unis, qui compte désormais plus de victimes qu'en Chine, ainsi que Donald Trump qui a demandé à ses concitoyens de se préparer à des semaines "très très douloureuses" ont fortement pesé. La Maison Blanche a estimé que la maladie ferait entre 100.000 et 240.000 morts dans le pays si les restrictions actuelles étaient respectées. Le Dow Jones a cédé 4,44% à 20.943,51 points. Le Nasdaq a perdu 4,41% à 7.360,58 points. Le S&P 500 a reculé de 4,41% à 2.470,50 points.