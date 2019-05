Aperam au rebond, acquisition stratégique pour Umicore (Débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles s’est reprise ce vendredi à la veille du week-end, sur fond d’espoir d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Le Bel 20 a pris 0,79% à 3.472,34 points, au terme d’une semaine marquée par les tensions entre les deux pays.

Les valeurs cycliques, malmenées durant cette semaine, ont fortement rebondi ce vendredi. Aperam a pris 2,97%. Umicore, 0,64% mais Solvay a stagné. Umicore a annoncé l’acquisition de la plus grande raffinerie de cobalt en Europe . Umicore va débourser 150 millions de dollars pour racheter les activités de raffinage de cobalt de Freeport Cobalt à Kokkola, en Finlande. Le groupe a estimé qu’après synergie, cette acquisition pourrait lui apporter des revenus à partir de 2021. " Nous estimons que l’acquisition pourrait apporter au moins 20 millions d’euros, ou 3% au rebit d’Umicore en 2021 ", souligne Stijn Demeester, analyste chez ING.

La plus forte progression du Bel 20 revient à la biotech argenx qui a pris 4,66%. AB InBev (-0,23%) et Telenet (-0,6%) sont les deux seules valeurs de l’indice à terminer dans le rouge.

Sur le marché élargi, Bone Therapeutics signe la meilleure progression (+5,26%). La biotech présentera le 29 mai en Grèce, lors d’un congrès européen, des résultats précliniques "in vitro" et "in vivo" soulignant les propriétés ostéogéniques puissantes de son produit de thérapie cellulaire osseuse allogénique injectable.