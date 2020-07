Aperam et Melexis rassurent, Solvay inquiète (Débriefing actions belges)

Les résultats d'entreprises ont plu ce mercredi à la Bourse de Bruxelles. Aperam et Melexis ont été bien accueillis. Solvay a inquiété les investisseurs.

Solvay a reculé de 5,03%. Le chiffre d'affaires du groupe chimique a baissé de 11%. La société, qui subit l'impact de la crise du Covid-19, veut réduire ses coûts de 300 millions d'euros. Parmi les autres baisses du Bel 20, KBC a perdu 3,64% et Galapagos 3,88%.

Vastned Retail a lâché 4,04%. La société a dégagé un résultat EPRA au premier semestre de 1,09 euro par action contre 1,45 euro un an plus tôt à cause de l’apparition du Covid-19. Le taux d’occupation a augmenté de 1,7% pendant le deuxième trimestre 2020 jusqu’à 97,5%.