Aperam et Umicore recherchés, Colruyt en méforme (Débriefing actions belges)

Celyad a chuté de 8,48% et signe le plus fort recul de la Bourse de Bruxelles. Depuis la présentation à la mi-juin des résultats cliniques du programme CYAD-01 pour la LMA et le MDS, le titre ne cesse de reculer. Il est passé sous 10 euros pour la première fois depuis son introduction en Bourse en 2013.

La séance ne fut pas bonne non plus pour Keyware Technologies (-4,81%) et Eurocommercial Properties (-4,82%). Rosier signe la plus forte hausse du marché élargi (+5%).